Galatasaray Teknik Direktör Terim, "Cezalardan ötürü rahatsızım ve tabii hırslandırıyor. Her başarısızlıkta önce teknik adam bunun bedelini ödüyor. Oyuncu da ödüyor, hakem de ödüyor. Ancak yöneticilerin bu bedeli ödediğini hiç görmedim." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımdaki sakat oyuncuların fazlalığına dikkati çekerek, her oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.



Terim, maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Moskova'daki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya işaret eden Terim, "Böyle bir havayı bekliyorduk. Futbolun içerisindeki insanlar olarak olumsuz hava şartlarını eleştirme lüksüne sahip değiliz. Bu duruma adapte olmaya çalışacağız." diye konuştu.



Kadrolarında çok fazla eksik oyuncu bulunduğunu anımsatan Terim, "Cezalı ve sakat oyuncu fazla. Olur böyle şeyler. Yarın hem Rodrigez, hem Donk oynayacaklar. Ndiaye de oynayacak. Her oyuncuya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova karşısında nasıl bir taktikle oynayacaklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Terim, "Taktik dizilişe çok fazla takılmamak gerekiyor. Oyun felsefesinde ne yapmak istediğimize bakmalıyız. O daha çok belirleyici olacaktır. Numaralar çok esnek olarak değişebilir. Nagatomo dahil bazı oyunculara yarın karar vereceğim. Deneyeceğimiz oyuncular var.” değerlendirmesinde bulundu.



"Turnuvaya katılamayanlar bu bedeli ödemeyecek mi?"

Deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezaları ağır bulduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cezalardan ötürü rahatsızım, hoş değil ve bu tabii hırslandırıyor. Her başarısızlıkta önce teknik adam bunun bedelini ödüyor. Oyuncu da ödüyor, hakem de ödüyor. Ancak yöneticilerin bu bedeli ödediğini hiç görmedim. Turnuvaya katılamayanlar bu bedeli ödemeyecek mi? Hep oyuncu, hep hakem hep hoca, yöneticilere bir şey yok. Hatta 8-10 sene kalan var orada. Tuhaf olan bu, herkes bedelini ödemeli."

Cezaların belirli bir noktaya kadar para cezasına çevrilebileceğini anlatan Terim, "Belki bu da düşünebilir, buradan gelecek rakamlar eğitime aktarılabilir. Böyle bakmakta yarar var. Mühim olan oyunda tutmak." yorumunu yaptı.