Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın Üyelikleri Dondurulsun Çağrısı! Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Taner Aşkın'dan Çarpıcı Açıklamalar

Ünlü futbolcular ve iş insanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan davası, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Taner Aşkın, davada isimleri geçen Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın kulüp üyeliklerinin askıya alınmasını istedi. Taner Aşkın, "Bu arkadaşlar Galatasaray armasının vermiş olduğu lütufları yanlış ylda kullanmışlar. Davaları bitene kadar üyelikleri askıya alınsın." dedi.

"Fatih Terim Açıklama Yapmalı"

Türkiye, Seçil Erzan davasını konuşuyor. Ancak Türk futbolunda perde arkasında başka oyunlar dönüyor. Gazeteci Atilla Türker, Aydınlık’a yaptığı açıklamada, Fatih Terim’i konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.

- Fatih Terim’in kızı ve damadı bu işe para yatıran ilk kişilerden. Sadece ailesi değil, sekreterinden takım arkadaşının yardımcı antrenörünün hanımına kadar, eski futbolcuları, tercümanlar, bu kadar çok sayıda kişinin futbol aleminden hepsi Terim’in etrafındaki kişiler. Fatih Terim’in eğrisiyle doğrusuyla net bir açıklama yapması fayda var diye düşünüyorum.

Türker, Türk futbolundaki çarpık ilişkileri anlattı. Bazı kulüp başkanlarının yurt dışında off-shore hesapları olduğunu söyledi.