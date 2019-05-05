Beşiktaş'ı evinde 2-0 yenen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, yaptığı açıklamada, "Alnımızın teriyle ödülümüzü almak için yürüyoruz. ​İlk yarı iyiydik. İkinci yarıda skorun verdiği rahatlık vardı. Birkaç dakikalık bölüm dışında bir sıkıntı yaşamadık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi

Beşiktaş'ı evinde 2-0 yenen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası açıklamalar yaptı.



Terim, şu ifadeleri kullandı:



"Buradaki 200. maçımız bunu 3 puanla kapattığımız için mutluyuz. Alnımızın teriyle ödülümüzü almak için bu yolda yürüyoruz. 3 maçımız kaldı, inşallah sonunu iyi getiririz.



İlk yarı iyiydik. İkinci yarıda skorun verdiği rahatlık vardı. Birkaç dakikalık bölüm dışında bir sıkıntı yaşamadık. Oyuncularımı kutluyorum.



Fenerbahçe maçı sonrasında ben tepki gösterdiğimde maçı bir taca, bir faule mi indirgiyorsunuz diyenler oldu. Demek ki bir tacın da faulün de çok önemi varmış. Ama pozisyonda Caner’in ayağına değiyor zaten.



Ndiaye’bib oynamaması yabancı sayısıyla alakalı hem dinlenmiş oldu çünkü İngiltere’ye de gitti, geldi özel işleri için. Ndiaye sezon sonrası için düşüneceğimiz bir oyuncumuz. Bugünkü karar benim tercihimdi."



TERİM VE ONYEKURU SARILDI



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.



Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve oyuncu Henry Onyekuru birbirlerine sarıldı.



ulusal.com.tr



