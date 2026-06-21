Fatih Terim'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na flaş yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya mağlubiyeti sonrasında Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara tepki göstermişti. Hacıosmanoğlu, kamuoyunda Terim'in sözlerini anlamadığı veya çarpıttığı yönünde tartışmalara yol açan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın?"

Terim: "Yarım Asırlık Bir Külliyattan Bahsediyoruz"

Hacıosmanoğlu'nun bu çıkışının ardından Fatih Terim, kendisine ait YouTube kanalında paylaştığı bir video ile sessizliğini bozdu. Futbolun içindeki uzun yıllara dayanan deneyimine dikkat çeken Terim, şu sözlerle yanıt verdi:

"Böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Bakın ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil."

"Buralarda Zaman Kaybetmeyelim, Geçelim Buraları"

Açıklamasının devamında kişisel polemiklerin ötesine geçilmesi gerektiğinin altını çizen Fatih Terim, Türk futbolunun yapısal problemlerine işaret etti. Sürecin daha büyük sorunları barındırdığını dile getiren Terim, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

"Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım, rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorunlara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım, geçelim buraları."