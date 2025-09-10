Fatih Terim’e Milli Takım sürprizi! Avrupa basını duyurdu

Denik Sports’ta yer alan habere göre Çekya Futbol Federasyonu, mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, Hasek’in yerine düşünülen isimler arasında Fatih Terim’in de bulunduğu belirtildi. Çekya basını, Terim’in adaylar arasında yer almasının sürpriz bir gelişme olduğunu yazdı.

Fatih Terim, son olarak görev aldığı Suudi Pro Lig ekibi Al Shabab ile 23 karşılaşmaya çıktı ve 1.74 puan ortalaması elde etti. Haziran ayında görevinden ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, daha önce Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos’ta görev yapmış ve orada 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.

ÇEKYA'NIN PERFORMANSI

Çekya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ile aynı grupta mücadele etmişti. Turnuvada Türkiye ve Portekiz’e 2-1 mağlup olan, Gürcistan ile ise 1-1 berabere kalan Çekya, grubu yalnızca 1 puanla son sırada tamamladı.

Buna rağmen Çekya, 2024 yılının kasım ayında UEFA Uluslar Ligi’nde başarılı bir performans sergileyerek A Ligi’ne yükselme başarısı göstermişti.