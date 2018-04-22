Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. kademe play-off maçında Artvin Hopaspor'u 2-1 yenen Fatsa Belediyespor, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Fatsa Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 2-1 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.



BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor, Malatya'daki Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi.



İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 55. dakikasında Artvin Hopaspor, Mustafa Özkaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.







Müsabakanın 68. dakikasında Rıdvan Sönmez'in golüyle skora dengeyi getiren Fatsa Belediyespor, 82. dakikada Recep Yaşar'ın kaydettiği golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



Fatsa Belediyespor'da Gökhan Sipki 53, Rıdvan Sönmez ise 90+7. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla Fatsa Belediyespor, TFF 3. Lig biletini alırken, Artvin Hopaspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.



Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan Fatsa Belediyespor'un teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını taraftarıyla kutladı.