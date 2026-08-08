FBI raporu ortaya çıkardı! Messi, 2026 Dünya Kupası'nda en çok ölüm tehdidi alan futbolcu oldu
İspanyol spor gazetesi Marca, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin kapsamlı bir Amerikan polis raporunu inceleyerek Lionel Messi'nin turnuva boyunca en sık ölüm tehdidi alan futbolcu olduğunu ortaya çıkardı.
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası sırasında en sık ölüm tehdidi alan futbolcu oldu.
Bunu, küresel turnuvaya ilişkin kapsamlı bir Amerikan polis raporunu inceleyen Marca ortaya çıkardı.
İspanyol spor gazetesi, İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası sırasında hem FBI'ın hem de IPCC'nin karşı karşıya kaldığı tüm güvenlik tehditlerinin yer aldığı bu Amerikan polis raporu hakkında yazdı.
Buna göre bir adam, Ürdün ile Arjantin arasındaki grup maçında iki kişiyle birlikte, el yapımı bombalar ve bir AR-15 tüfekle silahlanmış şekilde stadyumu basmakla tehdit etmişti. Söz konusu telefon görüşmesinde Messi açık şekilde hedef olarak gösterildi; amaç Arjantinli süperstarı öldürmekti.
Arjantin ile Mısır arasındaki maç öncesinde internette endişe verici mesajlar ortaya çıktı. Bir şüpheli sosyal medyada, "Atlanta Stadı'na gireceğim ve vücuduma bağladığım dört bombayla Messi'yi havaya uçuracağım" diye yazdı.
Aynı maç sırasında stadyumda gerçekten bomba araması yapıldı. Bombaların belirli çöp kutularına gizlendiği öne sürülmüştü. Ancak dedektör köpeklerle yapılan kapsamlı aramanın ardından bunun asılsız bir ihbar olduğu ortaya çıktı.
RONALDO'YU TAKİP EDEN ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANDI
Marca, Cristiano Ronaldo'yu tehdit eden birden fazla kişinin de gözaltına alındığını biliyor. Bunlardan biri, şüpheli bir adamın onun bulunduğu yerle ilgili ayrıntıları ısrarla sormasının ardından FIFA'nın FBI'a yaptığı ihbar sonrası yakalandı. İki gün sonra Houston polisi aynı adamı tespit etti ve Portekiz Milli Takımı'nın kaldığı otelde gözaltına aldı.
Bir başka kişi ise Toronto'da benzer bir olay nedeniyle tutuklandı. Bu kişi Ronaldo'yla birlikte asansöre binmeye çalışmış ve sadece onunla bir selfie çekmek istediğini söylemişti.
HAKEM LETEXIER'E 6 BİN NEFRET MESAJI
Dünya Kupası'ndaki hakemler de çok sayıda ölüm tehdidi aldı. Fransız hakem François Letexier, Arjantin ile Mısır arasındaki tartışmalı maçı yönettikten sonra 6 binden fazla nefret mesajı aldı.
Bu gelişmenin ardından Fransa'daki evi ve ailesi için ek güvenlik önlemleri alındı.