FBI raporu ortaya çıkardı! Messi, 2026 Dünya Kupası'nda en çok ölüm tehdidi alan futbolcu oldu

RONALDO'YU TAKİP EDEN ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANDI

Marca, Cristiano Ronaldo'yu tehdit eden birden fazla kişinin de gözaltına alındığını biliyor. Bunlardan biri, şüpheli bir adamın onun bulunduğu yerle ilgili ayrıntıları ısrarla sormasının ardından FIFA'nın FBI'a yaptığı ihbar sonrası yakalandı. İki gün sonra Houston polisi aynı adamı tespit etti ve Portekiz Milli Takımı'nın kaldığı otelde gözaltına aldı.