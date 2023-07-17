Federasyon kurullarında atamalar yapıldı

Yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Artuç, PFDK Başkanlığına Fatih Maden, UÇK Başkanlığına Osman Hakan Öncel ve Etik Kurulu Başkanlığına Celal Candan getirildi.

Söz konusu kurullarda asil ve yedek üyeler ise şöyle:

TAHKİM KURULU

ASIL ÜYELER

Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez

YEDEK ÜYELER

Bülent Savtok, Yavuz Aksoy, Bülent Ernas, Alper Tunga Çevik, Feyzi Eroğlu, İbrahim Şahinkaya

PDFK

ASIL ÜYELER

Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan

YEDEK ÜYELER

Necdet Budak, Mehmet Saydam, Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Fetih Ahmet Alparslan, Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur

UÇK

ASIL ÜYELER

Mustafa Çattık, Doç. Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Ömer Faruk Erol, Prof. Dr. Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz

YEDEK ÜYELER

Mehmet Kırmızı, Kenan Kenan, Menderes Dereli, Birsen Elmas, Serdar Yiğit, Mehtap Sümer Dinç

ETİK KURULU

ASIL ÜYELER

Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Doç. Dr. Serkan Ağar

YEDEK ÜYELER

Enis Yeter, Ali Kemal Atçeken, Emir Serhad Seymen, Mine Arısoy​​​​​​​

Öte yandan Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığına Serdar Ölmez, Kulüp Lisans Kurulu Başkanlığına Zeynel Koç ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Ömer Gürsoy getirildi.