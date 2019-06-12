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Felipe Melo 2 yıl daha Palmeiras'ta

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Palmeiras ile olan sözleşmesini 2 yıl uzattı

Felipe Melo 2 yıl daha Palmeiras'ta

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras, futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2018 Brezilya şampiyonluğunda büyük payı olan Felipe Melo'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. Bu yıl sonunda bitecek olan kontrat, 2021 Aralık ayına kadar geçerlidir" denildi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2017 yılının başında katıldığı Palmeiras'ta 115 maça çıkıp 7 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #felipe melo #Galatasaray
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