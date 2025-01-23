Fenerbahçe 2 puan kaybetti

Müsabakanın ilk yarısında her iki takım da net gol pozisyonları yakaladı, ancak kalecilerin ve savunma oyuncularının başarılı müdahaleleri skoru değiştirmedi. Özellikle 44. dakikada Fenerbahçe’nin forveti En-Nesyri’nin şutu az farkla auta giderek takımının öne geçme fırsatını değerlendirememesine yol açtı.

Hakem Simone Sozza’nın yönettiği maçta tartışmalı bir an yaşandı. İlk yarının son dakikalarında Lyonlu oyuncu Niakhate, yaptığı faul nedeniyle önce kırmızı kart gördü. Ancak VAR incelemesi sonrasında bu karar sarı karta çevrildi.

İkinci yarıda her iki takım da gol arayışlarını sürdürdü, ancak sonuç değişmedi. Fenerbahçe’nin 47. dakikada Yusuf Akçiçek ile yakaladığı önemli fırsat, maçın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı.