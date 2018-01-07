Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Birinci sette çok etkili servis atan ve rakip ataklarını bloklarda tutan Bursa ekibi, teknik molayı 12-3 önde geçti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Belien ve Leys’in ürettiği sayılarla ilk seti 25-20 kazandı.
Fenerbahçe, ikinci sette Rahimova’nın sayılarıyla teknik molayı 12-11 önde kapattı. Buna karşın etkili servis atarak skoru 13-13'te eşitleyen ve sonrasında üstünlüğü ele alan Bursa temsilcisi, 25-23 galip gelerek 2-0 öne geçti.
Üçüncü sete sarı-lacivertliler çok hızlı başladı. Pereira’nın smaçları ile teknik molayı 12-9 önde geçen Fenerbahçe, rakibin hatalarını iyi değerlendirerek seti 25-13 kazandı: 1-2.
Ev sahibi takım, dördüncü sette servis hataları yapan rakibi karşısında oyunda üstünlük yakaladı. Rahimova ve Pereira'nın sayıları ile teknik molaya 12-8 önde giren Fenerbahçe, bu seti de 25-13 kazanarak skoru eşitledi: 2-2.
Tie-break setine çok hızlı başlayan Fenerbahçe, saha değişimini 8-1 önde geçti. Savunmadaki başarılı oyunuyla sette 15-9 galip gelen sarı-lacivertliler, maçı 3-2 kazandı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili
Fenerbahçe: Tom Kom, Pereira, Dicle Nur Babat, Rahimova, Ezgi Dağdelenler, Eda Erdem Dündar (Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Jerkov, Çağla Akın, Melis Yılmaz, Polen Uslupehlivan, Bahar Toksoy Guidetti)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, Ergül Eroğlu, Bytsenko, Leys, Belien, Nilay Karaağaç (Aylin Sarıoğlu, Cansu Aydınoğulları, Dimitrova, Merve İkbal Albayrak)
Setler: 20-25, 23-25, 25-13, 25-13, 15-9
Süre: 118 dakika (27, 30, 21, 22,18)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
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