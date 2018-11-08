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Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda en önemli hedef belirlendi. O isim için de sezon sonuna kadar beklenecek.

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda bir numaralı hedef Abdullah Avcı! Gelecek sezon başında Abdullah Avcı'yı getirmek isteyen yönetim, bu seneyi bir şekilde bitirme hedefinde.

 Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaştı mı?

FutbolArena'nın özel haberine göre, yönetim son dönemde birçok hocayı değerlendirdi ancak net olan yol haritası şu ki, yönetim Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşması sağladı ve bu sezonu bir şekilde bitirme hedefinde.

Eğer Koeman yönetiminde sonuçlar çok kötü giderse önümüzdeki günlerde geçici bir teknik adam da göreve gelebilir ama temel plan ve hedef, gelecek sezon Abdullah Avcı ile çalışmak. Fenerbahçe bu konuda Abdullah Avcı ile bir prensip anlaşmasına da vardı. 

Etiketler; #abdullah avcı #fenerbahçe #futbol
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