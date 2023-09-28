Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da ilk Süper Kupa peşinde

Basketbol Kadınlar Süper Kupa maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Fransa ekibi LDLC ASVEL karşılaşacak. Sarı lacivertliler Avrupa'da Süper Kupa'yı alıp ilke imza atmak istiyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da ilk Süper Kupa peşinde
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da ilk Süper Kupa peşinde
Editör: Nihat Çarboğa
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Fransa'nın Lyon şehrinde, geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu sarı-lacivertliler ile FIBA Avrupa Kupası galibi LDLC ASVEL'i karşı karşıya getirecek mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da İlk Süper Kupa Peşinde

Fenerbahçe Alagöz Holding, 2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda kupayı ilk kez Türkiye'ye getirmeye çalışacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da ilk Süper Kupa peşinde - Resim : 1

Daha önce Galatasaray 2009 ve 2018, Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Süper Kupa maçlarını kaybetmişti.

Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg 4 kezle Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

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