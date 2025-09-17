Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de ertelenen Fenerbahçe–Alanyaspor karşılaşması bugün oynanıyor. Müsabaka 17 Eylül Çarşamba saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Karşılaşma Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde (Chobani Stadyumu) oynanacak

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ertelenen maçta karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe’nin Avrupa takvimi nedeniyle ileri bir tarihe alınan mücadele, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma, Kadıköy’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde (Chobani Stadyumu) oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç günü ve saati: 17 Eylül 2025 Çarşamba, 20.00 (TSİ). Yayın: beIN Sports 1 (canlı). Stadyum: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Chobani Stadyumu)

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: İrfan Can – Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown – İsmail Yüksek, Fred – Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın – En-Nesyri. 

Alanyaspor: Ertuğrul – Lima, Aliti, Ümit, Enes – Makouta, Maestro – Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-jo – Ogundu.

