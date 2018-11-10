Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.



Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor'un ise 12 puanı var.



Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado forma giyemeyecek.



Bu oyuncuların yanı sıra sakatlık süreci devam eden Mehmet Topal ve Mehmet Ekici de Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak.



Fenerbahçe'de daha önce Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Ozan Tufan ve Yassine Benzia kadro dışı bırakılmıştı.