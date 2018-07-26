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Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Swensea City'den Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe
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