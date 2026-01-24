Fenerbahçe anlaştı, son söz onda: En-Nesyri gidiyor mu?
İtalyan basını, Fenerbahçe ve Juventus'un Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferi için mali şartlarda anlaştığını duyurdu. Kulüpler arasında el sıkışılsa da transferin resmiyet kazanması için yıldız oyuncunun vereceği karar bekleniyor.
İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport, Fenerbahçe ile Juventus'un Youssef En-Nesyri transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığını yazdı.
Habere göre dün gerçekleşen görüşmeler operasyonun kilit noktasıydı ve taraflar satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde uzlaştı.
Anlaşma detaylarına göre Juventus, Fenerbahçe’ye başlangıçta 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sonunda transferi kalıcı hale getirmek için belirlenen opsiyonlu satın alma bedeli ise 17 milyon Euro oldu.
Ayrıca İtalyan devi, oyuncunun haziran sonuna kadarki yaklaşık brüt 5 milyon Euro tutarındaki maaşının tamamını üstlenmeyi kabul etti.
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı futbolcuyla bir araya gelerek kulübün projesini ve gelecek yıllara dair planlarını sundu. Görüşmedeki en kritik konuyu oyuncunun maaşı oluşturdu.
En-Nesyri'nin Türkiye'de haziran ayından 2029'a kadar yaklaşık 15 milyon Euro kazanacak olması masadaki önemli başlıklardan biriydi. Bu rakam Juventus'un sadece "top" seviyedeki oyunculara verdiği limitler dahilinde olsa da yönetim farklı bir yol haritası belirledi. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, bu maaşın dört sezona yayılarak yıllık 3,8-4 milyon Euro seviyesine çekilmesi planlanıyor.
Bu rakamın, kulüpten 6 milyon Euro talep eden ancak şimdilik "sadece" 4,5 milyon Euro teklif alan Kenan Yıldız'ın maaşının altında kalması dikkat çekti.
Youssef En-Nesyri, teklifi değerlendirmek için süre istedi. Oyuncunun önünde Suudi Arabistan'dan gelen daha kazançlı teklifler de bulunuyor. Ancak Torino cephesinde, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği ve Serie A gibi üst düzey bir ligi deneyimleme motivasyonu nedeniyle operasyonun başarıyla tamamlanacağına dair genel bir iyimserlik hakim.
38 GOL ATAN FORVET NEDEN GÖNDERİLİYOR?
Gazete, Fenerbahçe'nin bir buçuk yılda 38 gol atan bir forvetten neden vazgeçtiğini de detaylı bir analizle okuyucularına aktardı. Haberde En-Nesyri'nin çok düzenli beslenmesi gerektiği ve sadece belirli koşullar altında gol bulabildiğine dikkat çekildi.
Sarı-lacivertlilerin oyun sisteminde kritik öneme sahip olan "takım blokları arası bağlantı kurma" özelliğini Faslı oyuncunun sahaya yansıtamadığı vurgulandı.
BÜYÜK MAÇLARDAKİ ETKİSİZLİĞİ BARDAĞI TAŞIRDI
Geçen sezon ligde 20, Avrupa Ligi'nde 6 gol atmasına rağmen Galatasaray derbilerinde etkisiz kalması ve mutlak şampiyonluk hedefleyen bir takımda büyük maçları çözememesi negatif puan olarak değerlendirildi. Özellikle Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a karşı her iki maçta da iz bırakamaması bardağı taşıran faktör oldu.
Bu sezon lig ortalaması makul seviyede olsa da, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki 5-2'lik Feyenoord galibiyetinden beri Avrupa arenasında sessiz kalması ve Benfica maçındaki etkisizliğiyle takımın Avrupa Ligi'ne düşmesine neden olması ayrılık kararında etkili oldu.