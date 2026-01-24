Fenerbahçe anlaştı, son söz onda: En-Nesyri gidiyor mu?

En-Nesyri'nin Türkiye'de haziran ayından 2029'a kadar yaklaşık 15 milyon Euro kazanacak olması masadaki önemli başlıklardan biriydi. Bu rakam Juventus'un sadece "top" seviyedeki oyunculara verdiği limitler dahilinde olsa da yönetim farklı bir yol haritası belirledi. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, bu maaşın dört sezona yayılarak yıllık 3,8-4 milyon Euro seviyesine çekilmesi planlanıyor.