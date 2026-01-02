Fenerbahçe Anthony Musaba transferini bitirdi: Bonservis ve maaş detayları belli oldu

Şampiyonluk yarışında kadro derinliğini artırmayı hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarında somut adımlar atmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba transferinde süreci tamamlayarak mutlu sona ulaştı.

HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre; yönetim, Samsunspor'da forma giyen Hollandalı futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini işleme koydu.

MALİYET VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın transferi için yaklaşık 6 milyon euro tutarındaki serbest kalma bedelini ödedi. Sarı-lacivertli kurmayların oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde de anlaşma sağlandı. Hollandalı kanat oyuncusu ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışılırken, futbolcuya yıllık 1.4 milyon euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Samsunspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Karadeniz ekibiyle tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Musaba, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 4 asist yaparak takımına önemli bir skor katkısı sağladı.