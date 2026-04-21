Fenerbahçe aradığı stoperi Fransa'da buldu! Beşiktaş da peşinde

Fransız spor basınının önde gelen mecrası L'Equipe, PSG yönetiminin tecrübeli savunmacı Marquinhos ile yolları ayırmaya sıcak baktığını bildirdi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istemesi durumunda kulübün Brezilyalı yıldıza transfer izni vereceği kaydedildi. Ligue 1’de bu sezon gözden düşen ve daha az süre alan deneyimli stoperin Paris defterini kapatmaya yakın olduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN YAKIN MARKAJ

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı ve kadro kalitesini artırma hedefindeki iki dev kulüp, Marquinhos ismini radarına aldı. Transfer sürecine dair sahadaki hareketlilik şu noktada yoğunlaşıyor:

Beşiktaş’ın Temas Planı: Siyah-beyazlı yönetimin, Marquinhos’un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek mali şartları ve oyuncunun Türkiye’ye gelme motivasyonunu analiz etmeyi planladığı öne sürülüyor.

Fenerbahçe’nin Radarındaki Pozisyon: Savunma hattını dünya çapında bir tecrübeyle takviye etmek isteyen sarı-lacivertli ekibin, PSG ile olan kurumsal ilişkilerini kullanarak süreci yakından takip ettiği iddia ediliyor.

OYUNCU PROFİLİ VE GÜNCEL DURUM

İsim: Marquinhos

Yaş: 31

Uyruk: Brezilya

Mevcut Takım: Paris Saint-Germain

Sözleşme Bitiş Tarihi: Haziran 2028

Transfer Durumu: Kulüp ayrılığa onay verdi, mali şartlar araştırılıyor.

Beşiktaş’ın menajer seviyesinde nabız yoklamaya hazırlandığı, Fenerbahçe’nin ise stratejik bir hamle için beklemede olduğu bu süreçte, Marquinhos transferinin İstanbul’un iki devi arasında büyük bir rekabete dönüşmesi öngörülüyor.