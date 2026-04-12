Fenerbahçe Arjantinli stoperin peşinde
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında savunma hattı için transfer çalışmalarına başladı
Sarı lacivetlilerde Jayden Oosterwolde’nin ayrılma ihtimali ve yeni arayışlar...
Roma dahil birçok Avrupa ekibinin takibinde olan Jayden Oosterwolde’nin sezon sonunda Fenerbahçe’ye veda etme ihtimali, stoper hattında yeni bir yapılanmayı zorunlu kıldı.
"RESMİ TEKLİF YAPILDI"
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Independiente forması giyen 24 yaşındaki stoper Kevin Lomonaco için resmi teklifte bulundu.
Haberde, Fenerbahçe’nin rekabetçi hedeflerinin oyuncuyu ikna edebilecek düzeyde olduğu vurgulandı. Lomonaco’nun Avrupa’dan teklif gelene kadar takımda kalma niyetinde olduğu, ancak Fenerbahçe gibi bir kulübün ilgisi sonrası ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
Independiente’nin Finansal Beklentisi
Temmuz 2025’te 2.9 milyon euro bedelle transfer edilen Lomonaco için kulübü Independiente’nin ciddi bir kar elde etmeyi amaçladığı kaydedildi. Arjantin ekibinin ve taraftarların kaybetmek istemediği isimler arasında yer alan futbolcunun, kulübüyle 2028 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncunun İstatistikleri
Bu sezon Arjantin liginde sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki savunmacı, çıktığı 13 maçta toplam 1044 dakika süre alarak istikrarlı bir görüntü çizdi.