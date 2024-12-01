Fenerbahçe, Atatürk’ü stadına taşıyor

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini, Ülker Stadı'na işleyerek tarihi bir projeye imza attı. Başkan Ali Koç’un Haziran ayında yaptığı açıklama ile dile getirdiği projenin startı verildi.

26 Kasım tarihinde başlayan uygulama, Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin Fenerium tribünündeki çatısına Atatürk isminin yazılmasıyla start aldı. Proje kapsamında kullanılan lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemleriyle "Atatürk" yazısının ilk çizim işlemleri gerçekleştirildi. Sonraki günlerde ise yazının boyama işlemi başladı. Boyama için özel bir reçine içeren esnek ve hava şartlarına dayanıklı boya kullanıldı. Atatürk isminin harf yüksekliği ise 12 metre olarak belirlendi. Boyama işlemi gece geç saatlere kadar sürdü ve dikkatle gerçekleştirildi.

Maraton tribünündeki çatıya ise 3 Aralık Salı günü "Mustafa Kemal" yazılarak işlem tamamlanacak. "Mustafa Kemal" yazısı, harf yükseklikleri 8,5 metre olarak uygulanacak. Projede toplam yazı ve boya alanı yaklaşık 2.500 metrekarelik bir alana yayılacak.