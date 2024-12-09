Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Ülker Stadı'nda İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi UEFA'dan yapılan açıklamada mücadelede düdük çalacak hakem duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan bu hafta içi oynanacak 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçında Ülker Stadı'nda İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak karşılaşma öncesi UEFA'dan açıklama geldi.

UEFA, Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak karşılaşmada, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto'nun düdük çalacağını bildirdi. UEFA'nın açıklamasın göre, Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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