Fenerbahçe, Athletic Bilbao’ya 2-0 yenildi: İlk yarıda fark açıldı

Maçın başlama düdüğünden sadece 5 dakika sonra, Athletic Bilbao öne geçti. Samet Akaydın’ın hatasıyla kısa düşen geri pası değerlendiren Guruzeta, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu sağdan koşu yapan Inaki Williams’a bıraktı. Williams, boş kaleye golü göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe’nin ilk tepkisi 27. dakikada geldi. Amrabat’ın kaptırdığı topla hareketlenen Guruzeta, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı ancak şutunu Livakovic başarılı bir şekilde oyun alanına çeldi.

İlk yarının sonlarına doğru, 42. dakikada Mert Müldür, Saint-Maximin’in pasıyla ceza sahasına girdi ancak plase vuruşu yan direği sıyırarak auta çıktı. 45. dakikada ise Athletic Bilbao, farkı 2’ye çıkardı. Kendi yarı alanından topu alıp ilerleyen Sancet’in pasıyla ceza sahasına giren Inaki Williams, dar açıdan topu üst direğe çarptırarak filelere gönderdi.

Athletic Bilbao, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

FENERBAHÇE’NİN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

İkinci yarıda Fenerbahçe, oyunu dengelemeye çalıştı ancak Athletic Bilbao etkili oyununu sürdürdü. 52. dakikada, Inaki Williams’ın sağdan yaptığı ortada Berenguer’in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Fenerbahçe’nin en net pozisyonu ise 68. dakikada geldi. Tadic’in ortasında, altıpasın solunda Dzeko’nun kafa vuruşu kalecide kaldı.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

69. dakikada Mert Müldür, Inaki Williams’a yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Bilbao’nun galibiyetiyle sona erdi.

TARAFTAR SESSİZ KALMADI: “YÖNETİM İSTİFA” SESLERİ YÜKSELDİ

Fenerbahçe taraftarları maçın ikinci yarısında “Yönetim istifa” tezahüratlarıyla yönetimi protesto etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 8 puanda kalarak 15. sırada yer aldı. Bilbao ise 16 puana yükselerek zirveye çıktı.

Fenerbahçe, 7. haftada evinde Lyon’u ağırlayacak. Athletic Bilbao ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.