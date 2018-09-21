Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanan maç, Hırvatistan temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.



16. dakikada, ev sahibi Dinamo Zagreb, Sunjic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Orsic'in Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada topu sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştıramadı. Gavranovic'in pasında topla buluşan Sunjic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



26. dakikada Chahechouhe sağ kanattan getirdiği topu rakip ceza sahası önündeki Eljif Elmas'a verdi. Eljif Elmas'ın şutu üstten farkla auta çıktı.



27. dakikada Hajrovic farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Dinamo Zagreb atağında Gavranovic'in topuk pasında topla buluşan Hajrovic'in gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak Fenerbahçe ağlarına gitti: 2-0.



33. dakikada Benzia'ya yapılan faulün adından İsmail Köybaşı serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçti. İsmail'in şutunda Dinamo Zagreb kalecisi Livakovic topu kornere çeldi.



37. dakikada Hajrovic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Emir Dilaver topla buluştu. Emir Dilaver'in bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Yaşanan karambolün ardından kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.



Karşılaşma, ev sahibi Dinamo Zagreb'in 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.



