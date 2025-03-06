Fenerbahçe Avrupa’da ağır yara aldı! Rangers’a Kadıköy’de 3-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers’ı konuk etti. Büyük umutlarla çıktığı mücadelede rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, çeyrek final şansını zora soktu. Kadıköy’de kalesinde üç gol gören Fenerbahçe, tur için rövanşa odaklandı.

Kadıköy’deki mücadeleye hızlı başlayan taraf Rangers oldu. Henüz 6. dakikada konuk ekip öne geçti. Fenerbahçe orta sahasında yapılan top kaybının ardından Skriniar’ın uzaklaştırmak istediği top rakip oyuncuya çarpıp Dessers’ın önüne düştü. Nijeryalı futbolcu, kaleci İrfan Can’dan sıyrılarak vuruşunu yaptı. Çağlar Söyüncü son anda müdahale etse de, hakem Hernandez gol çizgisi teknolojisiyle topun birkaç milimle çizgiyi geçtiğini belirledi ve gol kararını verdi.

ÇAĞLAR SAKATLANDI, DJIKU OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe savunmasında şok bir sakatlık yaşandı. Stoper Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle 16. dakikada oyuna devam edemedi. Teknik direktör Jose Mourinho, zorunlu değişikliğe giderek Ganalı stoper Alexander Djiku’yu sahaya sürdü.

DJIKU EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Sarı-lacivertliler, 30. dakikada beraberliği yakaladı. Sebastian Szymanski’nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top Djiku’nun önünde kaldı. Ganalı oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi ve Fenerbahçe’yi yeniden umutlandırdı.

CERNY, RANGERS’I YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe’nin beraberliği yakalamasının ardından Rangers, 42. dakikada bir kez daha üstünlüğü sağladı. Çek oyuncu Vaclav Cerny, orta sahadan taşıdığı topu Dessers ile yaptığı verkaç sonrası İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen Cerny, takımını 2-1 öne geçirdi.

MOURINHO’DAN DEVRE ARASI HAMLESİ: TALISCA SAHADA!

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, ikinci yarının başında Yusuf Akçiçek’in yerine oyuna dahil oldu.

RANGERS’IN İKİ GOLÜ VAR’DAN DÖNDÜ!

İkinci yarıda İskoç ekibi, 51 ve 57. dakikalarda iki kez fileleri havalandırdı ancak her iki gol de VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Önce Dessers, kaleciden dönen topu tamamladı ancak ofsayt olduğu belirlendi. Ardından yine Dessers savunma arkasına sarkarak ağları sarstı fakat VAR kararıyla bu gol de geçersiz sayıldı.

Mücadelenin 81. dakikasında Rangers bir kez daha sahneye çıktı. İlk yarıda da gol atan Vaclav Cerny, takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-1’e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

RÖVANŞ 13 MART’TA!

Fenerbahçe, Avrupa’daki yoluna devam edebilmek için 13 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş maçına odaklandı. Sarı-lacivertliler, Ibrox Stadyumu’nda en az üç farklı galibiyet alarak tur atlamaya çalışacak.