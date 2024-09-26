Fenerbahçe Avrupa'ya 3 puanla başladı
Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle başladı... Sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'u mağlup eden sarı lacivertliler Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.
GOLLERİ KİM ATTI?
Mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Christian Burgess (KK) kaydetti. Union Saint-Gilloise'nın maçtaki tek sayısı 90+3. dakikada Ross Sykes'dan geldi. UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan sarı lacivertliler Tendyol Süper Lig'in 7. haftasında ise 29 Eylül Pazar Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.