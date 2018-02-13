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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri'nden gelen çocuklar da izledi

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, pazar günkü Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü kaydedildi. İdmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri'nden gelen çocukların da izlediği belirtildi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen çocukların, hatıra fotoğrafı çektirdikleri vurgulandı.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #spor toto süper lig #futbol #fenerbahçe #Aytemiz Alanyaspor #antrenman
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