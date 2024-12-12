Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. Şampiyonluk yarışının tüm hızıyla devam ettiği Süper Lig’de yeni hafta heyecanı başlarken gözler bu haftaki maçları yönetecek hakemlere çevrildi.

Sude İnak Sude İnak
Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi belli oldu!
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Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçının hakemi merak ediliyor.

Yeni haftanın hakem atamaları açıklanır açıklanmaz gözler Fenerbahçe-Başakşehir hakemine çevrildi. Kadıköy’de Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak olan müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

15 Aralık 2024 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan müsabaka beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

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