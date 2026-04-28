Fenerbahçe başkan adayı Göktürk'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, Domenico Tedesco döneminin yarattığı tahribatı sert bir dille eleştirerek, kulübün içinde bulunduğu yönetimsel tıkanıklığı aşmak için eski başkan Aziz Yıldırım’a tarihsel bir sorumluluk çağrısında bulundu

Toygu Ökçün
Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından camiadaki başkanlık yarışı ve yönetimsel tartışmalar yeni bir safhaya taşındı. Başkan adayı Barış Göktürk, kulübün kurumsal kimliğinin "deneme tahtasına" dönüştürüldüğünü vurgulayarak, mevcut yapının radikal bir değişimle aslına rücu etmesi gerektiğini savundu.

"DENEYSEL YÖNETİM ANLAYIŞI ŞAMPİYONLUĞU BİTİRDİ"

Göktürk, Tedesco ve sportif direktör Devin Özek üzerinden kurulan modelin kulüp dinamikleriyle bağdaşmadığını belirtti. Fenerbahçe’nin bir "yardım kuruluşu" olmadığını hatırlatan Göktürk, stratejik hataların ekim ayında teşhis edildiğini ancak müdahalede geç kalındığını ifade etti:

"Ekim ayının başında 'Tedesco ile yollar ayrılmalı' demiştim. Şampiyonluk ihtimalimiz bu ekiple devam ettiğimiz gün bitti. Zaten yetersiz olan teknik adamla doğru transferler yapsaydık yine şampiyon olurduk ama seçilmişlerin transfer yapma tutkusu bizi bu noktaya getirdi."

KURUMSAL ONARIM İÇİN ‘HİBRİT’ MODEL

Futbol aklının tamamen yerlileşmesi veya rasyonel bir dengeye oturması gerektiğini savunan Göktürk, "hibrit model" önerisini sundu. Yerli teknik adamın merkeze alındığı, yabancı profesyonellerle desteklenen bir yapının Fenerbahçe’nin tarihsel kodlarına daha uygun olduğunu belirten Göktürk, mevcut karmaşanın ancak bu şekilde durdurulabileceğini kaydetti.

AZİZ YILDIRIM’A TARİHSEL DAVET: “FENERBAHÇE’Yİ BU ÇUKURDAN ÇIKARALIM”

Barış Göktürk’ün açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, kulübün kurumsal ağırlığını temsil eden eski başkan Aziz Yıldırım’a yönelik çağrısı oldu. Camianın bölünmüşlüğüne son verebilecek tek ismin "tecrübe ve kararlılık" olduğunu ima eden Göktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanım, gel elini taşın altına koy. Fenerbahçe'yi bu çukurdan hep birlikte çıkaralım. Sizi 1 yıl da bekleriz, 4 yıl da bekleriz."

Çalışma Bakanlığından Doruk Madencilik açıklamasıÇalışma Bakanlığından Doruk Madencilik açıklamasıGündem
İran gemileri kuşatmayı yardı: ABD'nin Hürmüz ablukası lafta kaldı!İran gemileri kuşatmayı yardı: ABD'nin Hürmüz ablukası lafta kaldı!Dünya
Yarın hava nasıl olacak? Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor!Yarın hava nasıl olacak? Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor!Yurt
Günün Manşetleri
İran gemileri kuşatmayı yardı: ABD'nin Hürmüz ablukası lafta kaldı!
Madencilerin direnişi kazanımla noktalandı
Vatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne suç duyurusu
2026 yılı uyuşturucuyla mücadele bilançosu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik operasyonu
Beylikdüzü’nde dev operasyon!
Eski Başkan Şeref Albayrak dahil 29 kişi tutuklandı
Tedesco dönemi sona erdi
BM: "Hürmüz boğazını açın"
Çok Okunanlar
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Malatya'da peş peşe depremler panik yarattı Malatya'da peş peşe depremler panik yarattı
Yarın hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak?