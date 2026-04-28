Fenerbahçe başkan adayı Göktürk'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından camiadaki başkanlık yarışı ve yönetimsel tartışmalar yeni bir safhaya taşındı. Başkan adayı Barış Göktürk, kulübün kurumsal kimliğinin "deneme tahtasına" dönüştürüldüğünü vurgulayarak, mevcut yapının radikal bir değişimle aslına rücu etmesi gerektiğini savundu.

"DENEYSEL YÖNETİM ANLAYIŞI ŞAMPİYONLUĞU BİTİRDİ"

Göktürk, Tedesco ve sportif direktör Devin Özek üzerinden kurulan modelin kulüp dinamikleriyle bağdaşmadığını belirtti. Fenerbahçe’nin bir "yardım kuruluşu" olmadığını hatırlatan Göktürk, stratejik hataların ekim ayında teşhis edildiğini ancak müdahalede geç kalındığını ifade etti:

"Ekim ayının başında 'Tedesco ile yollar ayrılmalı' demiştim. Şampiyonluk ihtimalimiz bu ekiple devam ettiğimiz gün bitti. Zaten yetersiz olan teknik adamla doğru transferler yapsaydık yine şampiyon olurduk ama seçilmişlerin transfer yapma tutkusu bizi bu noktaya getirdi."

KURUMSAL ONARIM İÇİN ‘HİBRİT’ MODEL

Futbol aklının tamamen yerlileşmesi veya rasyonel bir dengeye oturması gerektiğini savunan Göktürk, "hibrit model" önerisini sundu. Yerli teknik adamın merkeze alındığı, yabancı profesyonellerle desteklenen bir yapının Fenerbahçe’nin tarihsel kodlarına daha uygun olduğunu belirten Göktürk, mevcut karmaşanın ancak bu şekilde durdurulabileceğini kaydetti.

AZİZ YILDIRIM’A TARİHSEL DAVET: “FENERBAHÇE’Yİ BU ÇUKURDAN ÇIKARALIM”

Barış Göktürk’ün açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, kulübün kurumsal ağırlığını temsil eden eski başkan Aziz Yıldırım’a yönelik çağrısı oldu. Camianın bölünmüşlüğüne son verebilecek tek ismin "tecrübe ve kararlılık" olduğunu ima eden Göktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanım, gel elini taşın altına koy. Fenerbahçe'yi bu çukurdan hep birlikte çıkaralım. Sizi 1 yıl da bekleriz, 4 yıl da bekleriz."