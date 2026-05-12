Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den transfer hamlesi: Seçilirse getireceği ilk dünya yıldızı o olacak!
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak kongre öncesi başkan adayı Hakan Safi, Milan forması giyen Rafael Leao ile prensip anlaşmasına vardı. San Siro'da görüşmeleri bizzat yürüten Safi, seçimi kazanması halinde 26 yaşındaki Portekizli yıldızı kadroya katacak.
Sarı-lacivertli kulüpte gözler, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarışacağı 6-7 Haziran tarihlerindeki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi.
Süreç yaklaşırken her iki aday da hem teknik direktör hem de futbolcu arayışları kapsamında temaslarına devam ediyor. Bu rekabette adım atan Hakan Safi, transfer çalışmalarını sürdürmek üzere İtalya'ya gitti.
Türkiye Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre, flaş isimleri kadroya katmak için mesai harcayan Hakan Safi ilk somut hamlesini Rafael Leao üzerinden gerçekleştirdi.
Uzun bir süredir 26 yaşındaki sol açık ile temasta bulunan Safi, transferi neticelendirmek amacıyla çizmeye giderek Portekizli oyuncuyla prensip anlaşması sağladı. Kongreden zaferle ayrılması durumunda Hakan Safi'nin Fenerbahçe forması giydireceği ilk futbolcu Leao olacak.
"TIPKI REAL MADRID GİBİ..."
Transfer operasyonunun detayları kapsamında Safi, Milan ile Atalanta arasında oynanan karşılaşmayı San Siro tribünlerinden takip etti. Bu süreçte hem Rafael Leao'nun temsilcileriyle hem de Milan kulübü yöneticileriyle masaya oturan Safi, transfer sürecini bizzat noktaladı.
Diğer yandan seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleriyle de bir araya gelen Safi, vaatlerini şu sözlerle dile getirdi:
"Çok güçlü bir kadro kuracağım. Fenerbahçe tıpkı Real Madrid gibi yıldız futbolcularla dolu bir takım olacak."