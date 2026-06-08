Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferi bitiriyor! Bonservis bedeli belli oldu
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer piyasası adeta alev aldı!
Yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'ın, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'i transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.
Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli yöneticiler, İspanya'da muhteşem bir sezon geçiren Kosovalı golcü ile üç yıllık anlaşmaya vardı.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin bu transfer için oyuncunun kulübüne 15.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarılırken, bu miktardan Lazio'nun da pay alacağı belirtildi.
Öte yandan iki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinin de son detaylar dışında büyük ölçüde tamamlanmış durumda olduğu öne sürüldü.
MBAPPE'DEN SONRA EN GOLCÜ İSİM
2025/26 sezonunda Mallorca forması ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 32 yaşındaki forvet, 23 kez ağları sarstı ve gol krallığını Kylian Mbappe'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.