Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferi bitiriyor! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer piyasası adeta alev aldı!

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferi bitiriyor! Bonservis bedeli belli oldu - Resim: 1

Yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'ın, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'i transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferi bitiriyor! Bonservis bedeli belli oldu - Resim: 2

Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli yöneticiler, İspanya'da muhteşem bir sezon geçiren Kosovalı golcü ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferi bitiriyor! Bonservis bedeli belli oldu - Resim: 3

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferi bitiriyor! Bonservis bedeli belli oldu - Resim: 4

Fenerbahçe'nin bu transfer için oyuncunun kulübüne 15.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarılırken, bu miktardan Lazio'nun da pay alacağı belirtildi.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferi bitiriyor! Bonservis bedeli belli oldu - Resim: 5

Öte yandan iki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinin de son detaylar dışında büyük ölçüde tamamlanmış durumda olduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferi bitiriyor! Bonservis bedeli belli oldu - Resim: 6

MBAPPE'DEN SONRA EN GOLCÜ İSİM

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferi bitiriyor! Bonservis bedeli belli oldu - Resim: 7

2025/26 sezonunda Mallorca forması ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 32 yaşındaki forvet, 23 kez ağları sarstı ve gol krallığını Kylian Mbappe'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Vedat Muric Vedat Muriqi