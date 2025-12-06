Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, RAMS Başakşehir – Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu. Saran, “Dün yaşananlar bizi şaşırttı ve üzdü” diyerek camianın tepkisini dile getirdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile iletişimde olduklarını da söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, RAMS Başakşehir – Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRK SPORU İÇİN ÇOK KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR"

Saran, maç öncesi yaptığı açıklamada, “Seçim zamanı ‘Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız’ dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur.” ifadelerini kullandı.

"GEREKENİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile iletişim halinde olduklarını belirten Saran, “Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz.” dedi.

