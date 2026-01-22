Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakim karşısında!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sahibi olduğu medya grubu üzerinden gerçekleştirilen maç yayınlarında yasadışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla yargılanmaya başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Saran, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi. Duruşmada Saran’ın iddianamedeki suçlamalara karşı savunmasını yapması bekleniyor.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Sadettin Saran’ın yanı sıra Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş bünyesindeki S SPORT+ platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, sanal reklam teknikleri kullanılarak ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirtildi.

Tespitlere göre bu reklamlar, stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına sanal yöntemlerle yerleştirildi. Savcılık makamı, her ne kadar saha kenarındaki reklamların ev sahibi kulüp veya federasyon inisiyatifinde olduğu iddia edilse de, söz konusu yayınların Türkiye’ye erişiminin medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlandığını vurguladı. İddianamede, yayıncının yayınlanan içerikten idari yönden açıkça sorumlu olduğuna dair görüş bulunduğu kaydedildi.

Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkanvekili Alan Kenan Saran, Genel Müdür Azade Zeynep Haksal ve şirketin futbol organizasyonlarından sorumlu müdürü Emre Eren suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler savunmalarında, maç yayınlarını sözleşme yapılan kuruluş veya spor kulüplerinden temin ettiklerini ve bu yayınları "doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef olduklarını" belirtti. Maç yayınını sağlayan kuruluşun içerik hakkında kendilerine bilgi vermediğini ifade eden şüpheliler, "yasadışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maç yayınlarının yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını" savundu. Kendileri gibi birçok yayıncının bu tür içerikleri yayınlamak zorunda kaldığını belirten şüpheliler, İspanya en üst düzey futbol ligi Primera Division ile konuya dair iletişime geçtiklerini ancak olumlu sonuç alamadıklarını ve bu durumu kamuoyuna duyurduklarını ifade etti.

3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede cezai talepler de netleşti. Şüpheliler Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran hakkında "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer şüpheliler Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren hakkında ise aynı suçu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle ceza artırımı talep edildi. Savcılık, bu isimler için 1’er yıl 3’er aydan 5’er yıl 3’er aya kadar hapis cezası talep ediyor.