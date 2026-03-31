Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde trafik kazası geçirdi. Başkan Saran'ın içinde bulunduğu araç, Chobani Stadyumu'na gitmek üzere yola çıktığı esnada güzergah üzerinde kazaya karıştı.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU

Meydana gelen kazanın ardından araçta bulunanların fiziksel durumları netleşmeye başladı. Çarpışmanın etkisiyle Başkan Sadettin Saran'ın vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu. Olay sırasında aracı kullanan şoför ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Olayın sonrasında yapılan ilk değerlendirmelere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.