Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Chobani Stadyumu'na doğru seyir halindeyken Ataşehir'de trafik kazası geçirdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde trafik kazası geçirdi. Başkan Saran'ın içinde bulunduğu araç, Chobani Stadyumu'na gitmek üzere yola çıktığı esnada güzergah üzerinde kazaya karıştı.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU

Meydana gelen kazanın ardından araçta bulunanların fiziksel durumları netleşmeye başladı. Çarpışmanın etkisiyle Başkan Sadettin Saran'ın vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu. Olay sırasında aracı kullanan şoför ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Olayın sonrasında yapılan ilk değerlendirmelere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: ''Türkiye NATO tuzağına sürüklenemez''Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: ''Türkiye NATO tuzağına sürüklenemez''Gündem
Türkiye, 5G teknolojisine geçtiTürkiye, 5G teknolojisine geçtiGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
''Türkiye NATO tuzağına sürüklenemez''
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Jandarmadan zehir tacirlerine dev baskın!
İstanbul'da sağanak yağış bilançosu
TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı
Açık alan yapılanmasına eş zamanlı operasyon
Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Filistinlileri hedef alan idam yasası kabul edildi
"Cehennemden kimse evine geri dönmez."
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Kilosu 292 liradan satıldı! İşte Şubat ayında en çok yediğimiz o ürünler... Kilosu 292 liradan satıldı! İşte Şubat ayında en çok yediğimiz o ürünler...
İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden neden ayrıldı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden neden ayrıldı?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?