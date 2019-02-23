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Fenerbahçe Beko 20. galibiyetini elde etti

Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 97-75 yendi.

Fenerbahçe Beko 20. galibiyetini elde etti

Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 97-75 yendi.

Daha önceden üst tura kalmayı garantileyen lider sarı-lacivertliler, 20. galibiyetini elde etti. Son sıradaki Darüşşafaka Tekfen ise 20. kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadele dengeli başlarken, 4. dakika 8-8'lik eşitlikle geçildi. Çeyreğin ortalarından itibaren savunmada ve hücumda temposunu artıran Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk periyodu 14 sayı (12-26) farkla önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Vesely'nin basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Melih Mahmutoğlu'nun üst üste dış atış isabetleriyle 16. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 25-42. Kısa oyuncularının skora katkısıyla oyuna tutunmaya çalışan Darüşşafaka Tekfen, yakaladığı 10-0'lık seriyle 19. dakikada farkı 7 sayıya düşürdü: 35-42. Çeyreğin son bölümünde Datome ve Guduric'le sayılar kaydeden sarı-lacivertli ekip, devreyi 46-35 üstün kapattı.

İkinci yarı tempolu başladı. Kalinic ile dış atışlardan ve pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, Guduric'in üç sayılık basketiyle 27. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 39-63. Sarı-lacivertliler, Darüşşafaka Tekfen karşısında final periyoduna da 25 sayı (48-73) farkla önde gitti.

Son çeyrekte farkı koruyarak rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, Türk derbisini 97-75 kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fenerbahçe Beko
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