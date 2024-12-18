Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya kaybetti

THY EuroLeague'de 16. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, 16. hafta maçında deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya konuk oldu.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi ekip Barcelona oldu. İlk çeyreği 20-12'lik skorla önde kapatan Barcelona, soyunma odasına da 44-37'lik skorla üstün girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren Barcelona, farkı çift hanelere çıkardı. Barcelona, karşılaşmanın son çeyreğine de 65-53'lük skorla üstün girdi.

Oyun ve skor üstünlüğünü son çeyrekte de elden bırakmayan Barcelona, Fenerbahçe Beko'yu 90-63 mağlup etti.

15. haftada Monaco'ya kaybeden Fenerbahçe Beko, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe Beko, sezonda toplam 6. kez yenildi.

Barcelona ise bu sonuçla EuroLeague'deki 9. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynayacağı sıradaki karşılaşmada 19 Aralık Perşembe günü Paris Basket'e konuk olacak. Barcelona ise 20 Aralık Cuma günü Virtus Bologna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.