Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı! Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirdi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ilk hafta maçında İstanbul'da Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 82-71 mağlup ederek EuroLeague'de sezona galibiyetle başladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı! Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirdi
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Basketbolda THY EuroLeagueheyecanı başladı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, ilk hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırladı.

Karşılaşmaya Marjanovic'in pota altında üst üste bulduğu basketlerle başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 17-13 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı! Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirdi - Resim : 1

İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla sayı üreten Olympiakos, devre arasına 36-32 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte Baldwin'in etkili hücum performansıyla 10-0'lık seri yakalayan ve üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Beko, Wright'ın üst üste kaydettiği basketlere rağmen final periyoduna 57-56 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı! Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirdi - Resim : 2

Maç boyunca hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, son çeyrekte yakaladığı 8-0'lık seriyle 36. dakikada skoru 73-65'e getirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 82-71 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun skoreri Wilbekin, maça devam edemedi. Oyuncunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı! Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirdi - Resim : 3

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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