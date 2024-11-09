Fenerbahçe Beko, Fransa'dan galibiyetle döndü! Sarı-lacivertliler, ASVEL'i 77-73 mağlup etti

THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımına konuk oldu.

Kritik karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli bir oyuna sahne oldu. ASVEL, bitime 1 saniye kala Nando De Colo'nun bulduğu üçlük isabetiyle ikinci çeyreğe 19-15'lik üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde vitesi artıran ASVEL farkı açmayı başardı. Fenerbahçe Beko oyundan kopmayarak farkı azaltsa da ev sahibi ekip soyunma odasına 36-33'lük skorla önde girdi.

Üçüncü çeyrekte etkili bir performans ortaya koyan Fenerbahçe Beko, ASVEL karşısında öne geçti. Sarı-lacivertliler farkı açsa da sahneye çıkan Nando De Colo üst üste kaydettiği üçlüklerle takımına hayat verdi. Maçın son çeyreğine 52-51'lik ASVEL üstünüğüyle girildi.

Mücadelenin dördüncü çeyreği karşılıklı isabetlerle başlarken Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes'in art arda sayılarıyla rahatladı. Fenerbahçe Beko'nun top kayıplarını değerlendiren ASVEL farkı azaltsa da Fenerbahçe Beko, Guduric'in üst üste isabetleriyle oyundan kopmadı. Sarı-lacivertliler, Melli'nin çizgiden bulduğu sayılarla bitime 15.3 saniye kala farkı 4 sayıya çıkarttı.

Karşılaşmanın kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, Lyon'da ASVEL'i 77-73 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 9. haftasında 12 Kasım Salı günü sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. ASVEL ise aynı tarihte Olympiakos'a konuk olacak.

BALDWIN MAÇI TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin sakatlık şanssızlığı yaşadı. ABD'li oyuncu sakatlık yaşadığı ilk çeyreğin ardından mücadeleye devam edemedi.