Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında İtalya'nın Virtus Bologna takımıyla karşılaştı.

Fenerbahçe Beko, İtalya'da Mağlup!

Sagafredo Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini sarı-lacivertliler Motley’in üstün performansıyla 27-25 önde kapattı. İkinci çeyrek ise ev sahibi Bologna’nın 46-44 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Bologna oldu. Temsilcimiz İtalyan ekibine cevap vermekte zorlanınca son çeyreğe 70-58 geride girdi.

Son çeyrekte de istediği üstün tamamlayan Bologna, parkeden 87-79 galip ayrıldı. Kanarya böylelikle EuroLeague'de üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'dan Jonathan Motley 25 sayıyla oynadı ve karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Dimitris Itoudis'in ekibi bir sonraki maçında Real Madrid'i konuk edecek.