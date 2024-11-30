Fenerbahçe Beko, sahasında mağlup oldu! Sarı-laciverliler, Emporio Armani Milan'a kaybetti

THY EuroLeague'de 12. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe Beko, 12. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası iki takımın dengeli oyunuyla geçti. EA7 Emporio Armani Milan, 5. dakikayı 11-10 önde geçti. Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibine savunmada karşılık vermekte zorlandı. Konuk takım, ilk çeyreği 24-19 üstün tamamladı.

İkinci periyotta takımlar boyalı alanı iyi savunurken art arda çalınan faullerle de oyunda tempo oldukça düştü. Boş atışlardan isabet bulamayan Fenerbahçe Beko karşısında Mirotic ile sayılar kaydeden EA7 Emporio Armani Milan, 17. dakikayı 35-32 önde bitirdi. İtalyan ekibi, soyunma odasına da 41-37 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ikinci yarısına 7-0'lık seriyle başladı. Sarı-lacivertliler, maçın 22. dakikasında Nigel Hayes-Davis'in basketiyle 44-41 öne geçmeyi başardı. Mirotic'in bulduğu sayılarla toparlanan EA7 Emporio Armani Milan, 25. dakikayı 56-51 üstünlükle kapattı. Rakibi karşısında savunma sertliğini maç boyu bulmakta sorun yaşayan sarı-lacivertli takım, son periyoda 66-63 geride gitti.

FENERBAHÇE'NİN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

EA7 Emporio Armani Milan, son çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak oyunda üstünlüğü eline aldı.

İtalya ekibi, 33. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı ve skoru 65-77'ye getirdi. Rakibi karşısında hücumda ritmini kaybeden Fenerbahçe Beko, 37. dakikayı 13 sayı farkla 81-68 geride geçti. Sarı-lacivertli takım, son bölümde skoru 85-89'a getirerek farkı 4 sayıya kadar düşürse de İtalyan ekibi müsabakayı 91-85 kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla EuroLeague'de 6 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı ve toplamda 3. mağlubiyetini yaşadı. EA7 Emporio Armani Milan ise bu sezonki 6. galibiyetini elde etti.

EA7 Emporio Armani Milan'da Nikola Mirotic'in 29, Zach LeDay'ın 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da ise Wade Baldwin'in 19, Arturs Zagars'ın 16 ve Tarık Biberovic'in 15 sayısı kazanmaya yetmedi.

Öte yandan, 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko formasını giyen Luigi Datome, karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledi. Müsabakayı pota arkasındaki tribünde takip eden İtalyan eski basketbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.