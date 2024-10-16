Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague'de kayıp! Temsilcilerimiz rakiplerine mağlup oldu

THY EuroLeague'de üçüncü hafta heyecanı yaşandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes de sahaya çıktı.

Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini İstanbul'da ağırladı. Mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe Beko, basit top kayıpları yaparken ilk bölümde Kızılyıldız 7-0 seri yakaladı. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip Nigel Hayes-Davis'le 5 sayı bulurken, Kızılyıldız ise özellikle dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 12 sayıya yükseltti ve skoru 5-17'ye getirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Kızılyıldız ilk bölümü 26-12 önde tamamladı.

İkinci periyot Kızılyıldız'ın 5-0'lık serisiyle başlarken, savunmada agresif oyuna başlayan Fenerbahçe Beko, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 9 sayıya indirdi ve skor 22-31'e geldi.

Molanın ardından tam saha baskısını sürdüren sarı-lacivertli takım, farkı 5 sayıya kadar indirdi. Kızılyıldız son bölümde serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla soyunma odasına 31-38'lik skorla 7 farklı önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken her iki takım da hücum faullerle top kayıpları yaşadı. Bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde Fenerbahçe Beko 3, Kızılyıldız 4 sayı buldu.

Mola dönüşünde Hayes-Davis'in üst üste sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler farkı da 4 sayıya indirdi ve skor 41-45'e geldi.

Fenerbahçe Beko; hücum faul, 3 saniye ihlali, yarı saha ihlali ve süre aşımı sebepleriyle üst üste 5 hücumda top kaybı yaparken, Kızılyıldız da bu süreçte farkı yeniden artırdı ve skoru 42-54'e getirdi.

Karşılaşmanın son çeyreği de ilk 3 periyottakine benzer şekilde başladı. Hücumda birçok pozisyonda atışlardan yararlanamayan sarı-lacivertli takım, pota altında da etkisiz kalınca ilk 5 dakikalık bölümde Sırbistan ekibi farkı 15 sayıya yükseltti ve skor 47-62'ye geldi.

Kalan sürede farkı daha da açan Kızılyıldız, parkeden 76-57'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'in 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES DE KAYBETTİ

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda yapıldı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 23-24 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona erdi. Devre arasına ise 52-52 eşitlikle girildi. Mücadelenin üçüncü periyodu da Anadolu Efes'in 72-74'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşma ise 93-91'lik Maccabi Playtika üstünlüğüyle sona erdi.

Bu maçın ardından lacivert-beyazlı ekip, üçüncü haftada ikinci kez mağlup oldu. İsrail temsilcisi ise ikinci galibiyetini aldı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 4. haftasında 18 Ekim Cuma günü İstanbul'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.