Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i devirdi

THY EuroLeague'de 22. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, 22. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk etti.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Zalgiris, dış atışlardan bulduğu 4 isabetle 8. dakikada skoru 20-10'a getirip farkı çift hanelere çıkardı. Maça kenardan dahil olan oyuncuların katkısıyla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 50 saniye kala skoru 17-20'ye getirerek farkı 3'e çekti. Litvanya temsilcisi, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Zalgiris'te Alen Smailagic sahneye çıktı. Konuk takım, Sırp basketbolcunun skorer oyunuyla 17. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti ve skoru 26-39 yaptı. Bu periyotta Smailagic'ten 19 sayı katkısı alan Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 47-34 üstün gitti.

FENERBAHÇE BEKO GERİ DÖNÜŞLE KAZADI

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe Beko, özellikle Tarık Biberovic'in kaydettiği basketlerle 28. dakikada skoru 54-57'ye getirerek farkı 3 sayıya indirdi. Çeyreğin son bölümünde dış atışlardan üst üste kritik basketler bulan Zalgiris, dördüncü periyoda 68-62 önde girdi.

Son çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabet bulan Fenerbahçe, 34. dakikada uzun süre sonra ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi ve 73-71 öne geçti. Hücumdaki etkili oyununu sert savunmayla da destekleyen hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 38. dakikada skoru 85-75'e getirerek farkı 10 sayıya çıkardı. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 98-86 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 4'ü üst üste olmak üzere 14. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 11. yenilgisini yaşadı.

Zalgiris'te başantrenör Andreas Trinchieri, mücadelenin bitimine 1 saniye kala ikinci teknik faul almasının ardından oyundan ihraç edildi.

JASIKEVICIUS GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jasikevicius, "Oyuncuları ve taraftarı kutluyorum. Çok farklı iki yarı oynadık. İlk yarıda sahaya doğru zihniyetle çıkmadık. İkinci yarıdan önce konuştuk ve her şey değişti. İkinci yarı bizim için fantastik oldu. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada kaydettiği 20 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Marko Guduric'in performansını da değerlendiren Litvanyalı çalıştırıcı, "Bize çok katkı veriyor. Savunmada ve hücumda ondan çok şey bekliyoruz. İsteklerimize çok güzel tepki veriyor. Bu performansının devam etmesini istiyorum. Bu kapasiteye sahip bir oyuncu." diye konuştu.

Bu sezon THY EuroLeague'de birçok maçta çift haneli farklarla geriye düştüklerinin hatırlatılması üzerine Jasikevicius, "Bunun bir problem olduğunu biliyoruz. Dönüş olunca sıkıntı olmuyor ama kaybedince tabii ki problem. Bu sezon çok fazla şey değişti ama yine sahamızda yavaş başlıyoruz. Bunun sebebini bilmiyoruz. Bu sorunun üzerine gidiyoruz." şeklinde görüş belirtti.