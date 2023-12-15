Fenerbahçe Beko'nun Konuğu AS Monaco!

Fenerbahçe Beko, Euroleague 14.hafta maçında evinde Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko'nun Konuğu AS Monaco!
Fenerbahçe Beko'nun Konuğu AS Monaco!
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 12. sırada yer alıyor.

Ligde 8 galibiyet ve 5 yenilgisi olan AS Monaco ise averajla 4. sırada bulunuyor.

Jasikevicius, İlk Maçına Çıkacak

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada "Herkesin Monaco'nun kalitesinin farkında olduğunu düşünüyorum. Son olarak Final Four'da yer almış, koçları ve oyuncu gruplarıyla devamlılığı olan bir proje takımı. Sadece parkeye çıkmalı, elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

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