Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibini 14 Ağustos Salı günü konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.



Fenerbahçe, Portekiz'de oynanan ilk maçta Benfica'ya 1-0 mağlup olmuştu.



"Taraftarın darp edilmesi" iddiasıyla bir komiser yardımcısı açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fenerbahçe-Bursaspor maçında "taraftarın darp edilmesi" iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığı bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fenerbahçe-Bursaspor maçında "Bursasporlu taraftarın darbedildiği" iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Fenerbahçe ile Bursaspor arasında dün oynanan Spor Toto Süper Lig maçının ardından bir polisin, misafir seyirci tribününün iç kısmında Bursasporlu bir taraftarı darbettiğine ilişkin görüntülerle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Karşılaşmada çıkan olaylarla ilgili 6'sı Fenerbahçe, 16'sı Bursaspor taraftarı olmak üzere 22 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraftarın darbedilmesi iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısı da açığa alınmış olup konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Sporun rekabet, kardeşlik ve dostluk ruhuna aykırı hiçbir şiddet olayına müsaade edilmeyeceği gibi polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan personel ile ilgili olarak da yasal işlemlerin tavizsiz yapılacağı tüm sporsever halkımıza saygı ile duyurulur."