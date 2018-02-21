Kırıkkale'de doğalgaz patlaması
Kırıkkale'de doğalgaz patlaması
Saldırı haberleri sonrası ilk açıklama
Saldırı haberleri sonrası ilk açıklama
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti
Yardımcı doçentlik kaldırıldı
Yardımcı doçentlik kaldırıldı

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman?

Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.

Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi'nden gelen misafirlerin, idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla buluştuğu kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.