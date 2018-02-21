Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.



Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi'nden gelen misafirlerin, idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla buluştuğu kaydedildi.