Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk gol geldi

Dev derbide ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Valencia topu ağlara yolladı. 41. dakikada Fenerbahçe derbide önde.

Genç yıldız Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe üst üste bulduğu fırsatları değerlendiremezken, 40. dakikada yine sahneye çıkan isim Arda oldu.

Şık bir hareketle topu rakibinin üzerinden aşırdıktan sonra ceza sahası çizgisinde ilerleyen Arda, Beşiktaş defansını çalımlarla geçerken kendini bir anda yerde buldu.

Hakemin penaltı kararı sonrası topun başına geçen Enner Valencia, 41. dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Bu golden sonra atağa kalkan Beşiktaş'ın ceza sahası dışından sert şutunu Altay zorlukla çelmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı iki takım arasında kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

Oyunun 50. dakikasında rakip oyuncudan topu kapan Arda Güler meşin yuvarlağı hızla Valencia'ya gönderdi. Hareketlenen Valencia kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Son vuruşu yapacağı sırada Welinton tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. İkinci sarı kartı gören Welinton kırmızı kartla oyun dışında kalarak Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

51. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia bu kez golü kaçırdı.

Kaçan penaltının ardından rakibine yüklenmeye başlayan Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen aradığı gole 58. dakikada ulaştı. Sağ kanattan Redmond'un yaptığı ortada Cenk Tosun şık bir kafa vuruşuyla Altay Bayındır'ı avlamayı başardı: 1-1

62. dakikada yine Redmond-Cenk ikilisi sahneye çıktı. Redmond'un gönderdiği topta Cenk yine topu ağlara gönderdi ve takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.