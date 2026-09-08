Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin faturası ağır oldu: Aziz Yıldırım, Kerem ve Vlahovic PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan Hukuk Müşavirliği'nce 08.09.2026 tarihinde yapılan PFDK sevkleri şöyle:

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇINDAN SEVKLER

Başakşehir Kulübü futbolcusu Umut Dilan Bozok'un 04.09.2026 tarihinde oynanan Başakşehir-Galatasaray müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Başakşehir Kulübü teknik sorumlusu Nuri Şahin'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. madde uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Galatasaray Kulübü'nün aynı müsabakadaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 53. madde uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk'ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" içeren beyanları nedeniyle 38. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi. Galatasaray Kulübü masörleri Batuhan Erkan, Ozan Abaylı, Serdal Yılmaz ile kulüp görevlisi Mestan Hüseyin Çilekçi de "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle 46. madde ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Erzurumspor FK Kulübü Antrenörü Ziya Akçeken'in 05.09.2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK-Tümosan Konyaspor müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. madde uyarınca 06.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN SEVKLER

Fenerbahçe Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 53. madde uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle 52. madde uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle 38. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" içeren beyanları nedeniyle 38. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş Kulübü'nün aynı müsabakadaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 53. madde uyarınca, "saha olayları" nedeniyle 52. madde uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle 49. madde uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi. Beşiktaş Kulübü futbolcusu Dusan Vlahovic'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle 41. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Kasımpaşa Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 53. madde uyarınca PFDK'ya sevkine, Kasımpaşa Kulübü antrenörü İlker Püren'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle 41. madde uyarınca 07.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Kocaelispor Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Samsunspor müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 46. madde ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

TRABZONSPOR BAŞKANININ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA CEZALIK OLDU

Trabzonspor Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği müsabakası öncesi Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" içeren paylaşım nedeniyle 38. madde uyarınca PFDK'ya sevkine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da aynı paylaşımdaki açıklamaları nedeniyle 38. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Gençlerbirliği Kulübü teknik sorumlusu Metin Diyadin'in aynı müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" içeren beyanları nedeniyle 38. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Göztepe Kulübü'nün 07.09.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 53. madde uyarınca PFDK'ya sevkine, Göztepe Kulübü futbolcusu Ogün Bayrak'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle 43. madde uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.