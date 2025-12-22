Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Futbolseverlerin gözü kulağı Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak dev karşılaşmaya çevrilmişken, Merkez Hakem Kurulu beklenen kararını verdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadelenin hakemi netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki kritik randevunun hakem atamasını gerçekleştirdi.

1 5
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! - Resim: 2

Yapılan resmi açıklamaya göre, yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

2 5
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! - Resim: 3

Kupada ilk hafta heyecanı, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü sahne alacak 7 karşılaşma ile tamamlanacak. Kurul tarafından belirlenen maç programı ve görev alacak hakemlerin listesi şu şekilde:

3 5
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! - Resim: 4

Yarın:

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 TÜMOSAN Konyaspor - Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

4 5
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! - Resim: 5

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor - Fethiyespor: Fatih Tokail

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

5 5
fenerbahçe beşiktaş hakem