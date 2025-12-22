Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Futbolseverlerin gözü kulağı Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak dev karşılaşmaya çevrilmişken, Merkez Hakem Kurulu beklenen kararını verdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadelenin hakemi netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki kritik randevunun hakem atamasını gerçekleştirdi.
Yapılan resmi açıklamaya göre, yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Kupada ilk hafta heyecanı, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü sahne alacak 7 karşılaşma ile tamamlanacak. Kurul tarafından belirlenen maç programı ve görev alacak hakemlerin listesi şu şekilde:
Yarın:
15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 TÜMOSAN Konyaspor - Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor - Fethiyespor: Fatih Tokail
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler