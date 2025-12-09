Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

TFF, Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinin 23 Aralık Salı günü saat 20.30’da yapılacağını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin tarihi resmen açıklandı. TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamada karşılaşmanın 23 Aralık Salı günü saat 20.30’da oynanacağını duyurdu:

"Ziraat Türkiye Kupası Grup 1. Maçlarına ilişkin program açıklanmıştır. Grup 1. Maçlar, 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi sahada oynanacağı daha sonra ilan edilecektir."

beşiktaş fenerbahçe derbisi
