Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de sezonun en kritik haftalarından biri olan 34. haftada, Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

19.00’da başlayacak dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunu da açıkladı. Derbide VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Richard Martens görev yapacak.

Martens’in yanında AVAR (Asistan VAR) olarak Onur Özütoprak yer alacak.